Ouro sobe levemente e caminha para ganho semanal

WASHINGTON, 8 de maio de 2026 (WAM) -- O preço do ouro subiu levemente nesta sexta-feira (08/05), em direção a um ganho semanal.

O ouro à vista avançou 0,3%, para US$ 4.700,80 por onça, às 00h59 GMT, acumulando alta de 1,9% desde o início da semana.

Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em junho ficaram estáveis, a US$ 4.709,90 por onça. A prata à vista subiu 0,8%, para US$ 79,10 por onça; a platina avançou 0,5%, para US$ 2.032,70; e o paládio ganhou 0,1%, para US$ 1.482,50.