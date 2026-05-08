Marrocos recebe terceira etapa da Copa Global Emirates de Cavalos Árabes; última fase será no Brasil em novembro

RABAT, 8 de maio de 2026 (WAM) -- O Marrocos receberá neste sábado (09/05) a terceira etapa da terceira edição da Copa Global Emirates de Cavalos Árabes (EAHGC, na sigla em inglês), no Instituto Nacional do Cavalo, no Complexo Príncipe Herdeiro Moulay El Hassan, em Dar Es Salam, Rabat. Ao todo, 179 cavalos pertencentes a 50 proprietários do Marrocos e de outros países disputarão diferentes títulos.

O evento integra a série mundial organizada pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar e desenvolver o setor de cavalos árabes em todo o mundo, refletindo a crescente presença internacional do campeonato e o papel estratégico do país no fortalecimento das competições equestres ligadas aos cavalos árabes.

A iniciativa destaca a posição dos Emirados no apoio a proprietários e criadores em nível global, além da preservação da herança dos cavalos árabes como elemento central da identidade emiradense e árabe. O projeto também busca ampliar a participação internacional, com apoio contínuo da liderança do país.

A série EAHGC ocorre sob supervisão do xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan, vice-presidente da Sociedade Emirates do Cavalo Árabe e presidente do comitê organizador superior. A terceira edição inclui etapas em diferentes continentes, reforçando o alcance global da competição.

As disputas incluem categorias de potros e potras de diferentes faixas etárias, além de éguas e garanhões. As finais devem registrar forte concorrência, refletindo a qualidade e o desenvolvimento dos cavalos participantes.

A primeira etapa da terceira edição ocorreu na Austrália, em 30 e 31 de janeiro de 2026. O Bahrein sediou a segunda etapa em 25 e 26 de abril. Os Estados Unidos receberão a quarta etapa entre 16 e 19 de setembro, seguidos pela China, em 6 e 7 de outubro, e pela Itália, em 7 e 8 de novembro. A última etapa da terceira edição será realizada no Brasil em 14 de novembro de 2026.

Por meio dessa iniciativa global, os Emirados Árabes Unidos seguem reforçando seu papel de liderança no apoio aos cavalos árabes e na ampliação de sua presença internacional, além de contribuir para a preservação e o desenvolvimento desse patrimônio histórico para as futuras gerações.