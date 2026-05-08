Presidente dos Emirados e chanceler da Áustria discutem parceria estratégica e situação regional

ABU DHABI, 8 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o chanceler da Áustria, Christian Stocker, que faz visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, os dois lados discutiram a cooperação bilateral e oportunidades para ampliar os laços, especialmente nos setores econômico, de desenvolvimento, industrial, de energia renovável, tecnologia e inteligência artificial, entre outras áreas que apoiam as prioridades de desenvolvimento e os interesses mútuos no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os países.

As duas partes reafirmaram o compromisso compartilhado de fortalecer ainda mais as relações entre Emirados Árabes Unidos e Áustria, que seguem em crescimento contínuo, além de expandir a parceria bilateral de forma a promover prosperidade para os dois povos.

Os dois lados também trocaram opiniões sobre temas de interesse comum, incluindo os desdobramentos no Oriente Médio e suas implicações para a paz e a segurança regional e internacional, além dos impactos sobre a liberdade de navegação, a segurança energética e a economia global.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; ministros e autoridades participaram da reunião.