Presidentes dos Emirados e da Finlândia discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 8 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, durante a qual os dois líderes discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais em apoio aos interesses mútuos.

Os dois lados reafirmaram o compromisso compartilhado de ampliar as relações entre Emirados Árabes Unidos e Finlândia e expandir a cooperação, especialmente nas áreas de economia, educação, tecnologia avançada, inteligência artificial e sustentabilidade, em apoio às metas de desenvolvimento dos dois países e de seus povos.

Mohamed bin Zayed e Stubb também discutiram os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional, além dos impactos sobre a segurança marítima e a economia global.

O presidente finlandês reiterou a condenação da Finlândia aos ataques iranianos contra civis e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos, afirmando que eles representam violação da soberania do país e do direito internacional. Stubb também reafirmou a solidariedade da Finlândia aos Emirados e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger a soberania, a segurança e a população do país, além de seus residentes.