Vice-presidente dos Emirados e presidente da Turquia discutem cooperação bilateral

ISTAMBUL, 8 de maio de 2026 (WAM) -- O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, durante visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, o xeique Mansour bin Zayed transmitiu ao presidente turco os cumprimentos do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, além dos votos de mais progresso e prosperidade para a Turquia.

Erdoğan, por sua vez, enviou cumprimentos ao presidente emiradense e desejou contínuo desenvolvimento e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados discutiram diversos aspectos da cooperação, além de formas de ampliar essas relações em apoio às prioridades compartilhadas de desenvolvimento e aos interesses mútuos, de maneira a promover crescimento e prosperidade para os dois povos.

As discussões ocorreram no âmbito das relações estratégicas e do Acordo de Parceria Econômica Abrangente firmado entre os países, bem como do compromisso mútuo de avançar na implementação de seus objetivos.

A reunião também abordou diferentes temas regionais, principalmente os desdobramentos no Oriente Médio e suas consequências para a segurança e a estabilidade regional. Os dois lados trocaram opiniões sobre esses temas.

Mansour bin Zayed reafirmou a solidez das relações entre Emirados Árabes Unidos e Turquia e o compromisso compartilhado de fortalecê-las de forma a atender às aspirações dos dois países por mais progresso e prosperidade.