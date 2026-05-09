Presidentes dos Emirados e do Líbano discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 9 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Líbano, Joseph Aoun, que reiterou a condenação do país aos ataques terroristas iranianos contra civis e instalações civis nos Emirados.

Aoun também reafirmou a solidariedade do Líbano com os Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, soberania, território e população.

Os dois líderes discutiram as relações fraternas entre os países e diferentes aspectos da cooperação para o desenvolvimento, reafirmando o compromisso de fortalecer os laços bilaterais de forma a apoiar a prosperidade de seus povos.

A ligação também abordou os desdobramentos no Líbano e os esforços em andamento para reforçar a segurança e a estabilidade no país. Aoun elogiou o apoio histórico dos Emirados à soberania, à integridade territorial e às aspirações do povo libanês por segurança e estabilidade.

Os dois lados também analisaram os desdobramentos no Oriente Médio e ressaltaram a importância de apoiar os esforços para promover a paz e fortalecer as bases da segurança e da estabilidade regional em benefício dos povos da região.