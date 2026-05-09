Presidentes dos Emirados e da Turquia discutem cooperação bilateral e situação regional

ABU DHABI, 9 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, conversaram por telefone sobre formas de ampliar a cooperação no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países.

Os dois líderes reafirmaram o compromisso mútuo de fortalecer as relações e expandir a colaboração, especialmente nos setores econômico e de desenvolvimento, em apoio às metas de crescimento das duas nações.

A ligação também abordou a participação dos Emirados Árabes Unidos na SAHA Expo 2026, feira internacional de defesa e aeroespacial realizada em Istambul, e o papel do evento no fortalecimento da cooperação internacional nesses setores.

Mohamed bin Zayed e Erdoğan também discutiram diversos temas de interesse comum, especialmente os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.