Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Estônia discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 9 de maio de 2026 (WAM) -- O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os mais recentes desdobramentos regionais e as consequências dos ataques terroristas iranianos não provocados contra instalações e estruturas civis nos Emirados com o uso de mísseis e drones com o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna.

Abdullah bin Zayed e Margus Tsahkna condenaram os ataques iranianos não provocados contra os Emirados Árabes Unidos e afirmaram que eles representam clara violação dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de ameaça direta à segurança, à estabilidade e à integridade territorial do país.

Os dois lados reafirmaram o direito pleno e legítimo dos Emirados de responder aos ataques de maneira que garanta a proteção de sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Os ministros também discutiram a importância de reforçar os esforços internacionais para alcançar paz duradoura na região e preservar a paz e a segurança regional e internacional.

Durante a ligação, Abdullah bin Zayed parabenizou Tsahkna pelo Dia da Europa.

Os dois lados também analisaram as relações bilaterais e as oportunidades de cooperação, além de discutir formas de fortalecê-las em apoio às prioridades de desenvolvimento dos dois países.