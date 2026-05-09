Ministro das Relações Exteriores dos Emirados condena célula ligada à Guarda Revolucionária do Irã no Bahrein

ABU DHABI, 9 de maio de 2026 (WAM) -- O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expressou total solidariedade do país ao Bahrein e apoio a todas as medidas adotadas pelas autoridades de segurança bareinitas para desmantelar a principal célula ligada à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) e à ideologia da “Wilayat al-Faqih”.

Segundo o comunicado, a célula estava relacionada a atividades de espionagem envolvendo entidades estrangeiras e à manifestação de apoio à agressão iraniana classificada pelos Emirados como não provocada.

Abdullah bin Zayed reafirmou o apoio total dos Emirados a todas as medidas adotadas pelo Bahrein para proteger sua segurança e soberania e preservar a estabilidade e o bem-estar da sociedade. O ministro também elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança bareinitas por descobrirem a célula e adotarem as medidas legais necessárias contra seus integrantes.

O chanceler emiradense reiterou a rejeição categórica dos Emirados a todas as formas de terrorismo e a organizações ligadas a agendas externas. Abdullah bin Zayed também destacou a importância de reforçar a cooperação regional e internacional para enfrentar esse tipo de ameaça.

Ao final, o ministro reafirmou que a segurança do Bahrein é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos países árabes do Golfo, além de reiterar o apoio total do país a todas as medidas adotadas pelo Bahrein para manter sua segurança, estabilidade e conquistas nacionais.