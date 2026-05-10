Defesa aérea dos Emirados intercepta dois drones lançados pelo Irã

ABU DHABI, 10 de maio de 2026 (WAM) -- O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos anunciou que os sistemas de defesa aérea do país interceptaram com sucesso neste domingo (10/05) dois drones lançados pelo Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas dos Emirados interceptaram 551 mísseis balísticos, 29 mísseis de cruzeiro e 2.265 drones.

O ministério informou que não houve mortos nem feridos nas últimas horas. Desde o início dos ataques iranianos, dois integrantes das forças de segurança morreram, além de um civil marroquino contratado pelas Forças Armadas.

O total de civis mortos chegou a dez, entre cidadãos do Paquistão, Nepal, Bangladesh, Palestina, Índia e Egito.

O número de feridos chegou a 230 desde o início dos ataques, envolvendo pessoas dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.