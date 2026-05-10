Autoridades dos Emirados Árabes Unidos anunciam retomada das aulas presenciais nesta segunda-feira

ABU DHABI, 10 de maio de 2026 (WAM) -- O Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica anunciaram a retomada das aulas presenciais para todos os estudantes, professores e funcionários administrativos de escolas públicas e privadas, creches e instituições públicas e privadas de ensino superior nos Emirados Árabes Unidos a partir de segunda-feira (11/05).

Segundo os ministérios, a decisão foi tomada após monitoramento contínuo dos desdobramentos recentes e coordenação com as autoridades competentes, de forma a garantir a continuidade do processo educacional e das avaliações acadêmicas.

Os dois ministérios reafirmaram o compromisso das instituições de ensino com a implementação dos protocolos e procedimentos aprovados de segurança e proteção, para assegurar o andamento regular das atividades educacionais, mantendo ao mesmo tempo a preparação para adotar modelos alternativos de ensino quando necessário, de acordo com a evolução da situação e avaliações contínuas.

As duas pastas também confirmaram a continuidade da coordenação com as instituições educacionais para garantir uma retomada tranquila das aulas presenciais. Novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais competentes.