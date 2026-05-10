Emirados condenam ataque terrorista com drone contra embarcação comercial em águas do Qatar

ABU DHABI, 10 de maio de 2026 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais fortes o ataque terrorista com drone contra um navio comercial de carga em águas territoriais do Qatar, que provocou um incêndio de pequenas proporções a bordo, sem deixar feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que ataques terroristas desse tipo representam violação da soberania do Qatar e ameaçam a segurança e a estabilidade do país. Os Emirados expressaram total solidariedade ao Qatar e apoio a todas as medidas destinadas a proteger sua segurança e estabilidade.

O ministério ressaltou que o ataque representa uma violação flagrante da resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou a obstrução de rotas marítimas internacionais.

A pasta também enfatizou que atacar navios comerciais e usar o estreito de Hormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem constitui ato de pirataria e ameaça direta à estabilidade da região, de seus povos e da segurança energética global.