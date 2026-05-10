Líder dos Emirados recebe mensagem escrita do presidente da Mauritânia

ABU DHABI, 10 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, sobre as relações bilaterais entre os dois países.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, recebeu a mensagem durante reunião com o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Africana e Mauritanos no Exterior da Mauritânia, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Durante o encontro, os dois lados discutiram os mais recentes desdobramentos regionais e as consequências dos ataques terroristas iranianos não provocados contra instalações e estruturas civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

Abdullah bin Zayed e Mohamed Salem Ould Merzoug condenaram os ataques iranianos não provocados contra os Emirados, afirmando que eles representam clara violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de ameaça direta à segurança, à estabilidade e à integridade territorial do país.

Os dois lados reafirmaram o direito pleno e legítimo dos Emirados Árabes Unidos de responder aos ataques de maneira que garanta a proteção de sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

As duas partes também discutiram formas de fortalecer os esforços regionais e internacionais para alcançar estabilidade sustentável, paz e segurança na região.

A reunião abordou ainda as relações fraternas entre os Emirados Árabes Unidos e a Mauritânia, além de formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas de modo a atender aos interesses mútuos dos dois países e de seus povos.

Durante o encontro, Abdullah bin Zayed destacou as relações bilaterais históricas entre os Emirados e a Mauritânia e ressaltou o compromisso compartilhado dos dois países de ampliar a cooperação e expandir suas perspectivas em diversos setores, em apoio às metas de desenvolvimento e à prosperidade de seus povos.

Khalifa bin Shaheen Al Marar, ministro de Estado, e o xeique Nahyan bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, vice-ministro de Estado, participaram da reunião.