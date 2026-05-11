Preços do petróleo sobem mais de 3%

CAPITAIS, 11 de maio de 2026 (WAM) -- Os preços do petróleo dispararam na abertura do mercado nesta segunda-feira (11/05), pouco depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a rejeição da resposta de Teerã à proposta apresentada por Washington para encerrar a guerra.

Os contratos futuros do petróleo Brent avançaram US$ 3,21, ou 3,17%, para US$ 104,50 por barril. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu US$ 3,06, ou 3,21%, para US$ 98,48 por barril.