Receita da ADNOC Drilling sobe 5% no primeiro trimestre e passa de US$ 1,2 bilhão

ABU DHABI, 11 de maio de 2026 (WAM) -- A ADNOC Drilling anunciou nesta segunda-feira (11/05) os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026, encerrado em 31 de março. A empresa registrou o melhor desempenho de primeiro trimestre de sua história em receita e lucro líquido, após os resultados recordes obtidos em 2025.

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela elevada atividade da frota, execução operacional disciplinada, crescimento dos serviços integrados, contratos de longo prazo e expansão do uso de tecnologia nas operações.

A receita alcançou US$ 1,23 bilhão, alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o lucro líquido subiu 2%, para US$ 350 milhões.

O fluxo de caixa livre avançou 12%, para US$ 360 milhões, e o retorno sobre patrimônio líquido ficou em 33%. Os dividendos totalizaram US$ 262,5 milhões.

A empresa afirmou que o desempenho do primeiro trimestre reflete a resiliência de seu modelo de negócios, sustentado por contratos de longo prazo, alta utilização da frota e gestão disciplinada de custos.

A ADNOC Drilling informou que manteve continuidade operacional, níveis estáveis de atividade e forte geração de caixa em todos os segmentos, apoiados por ganhos contínuos de eficiência operacional, demonstrando capacidade de manter resultados consistentes em condições dinâmicas de mercado.

De acordo com a companhia, não houve impacto operacional ou financeiro relevante no primeiro trimestre de 2026. A empresa acrescentou que os planos de continuidade seguem robustos, com prioridade máxima para segurança, equipes e integridade dos ativos.

“Após nosso ano mais forte da história em 2025, tivemos um início de 2026 resiliente e disciplinado”, afirmou o diretor-executivo da ADNOC Drilling, Abdulla Ateya Al Messabi.

Para Al Messabi, o desempenho reflete a força do modelo integrado de perfuração e serviços de energia da empresa, apoiado por contratos de longo prazo, alta utilização dos ativos e execução consistente.

Al Messabi acrescentou que os funcionários seguem no centro desse desempenho por meio do compromisso com os mais altos padrões de segurança e com o aumento da confiabilidade operacional. Ele destacou ainda que a ampliação do uso de tecnologia está ajudando a elevar a eficiência e gerar valor.

“À medida que avançamos em 2026, seguimos focados em investimentos disciplinados, forte geração de caixa e retornos sustentáveis de longo prazo para os acionistas, ao mesmo tempo em que apoiamos os objetivos de capacidade de produção da ADNOC”, afirmou.

Para o primeiro trimestre de 2026, o conselho de administração recomendou dividendos de US$ 262,5 milhões, equivalentes a cerca de 6 fils por ação, com pagamento previsto para o início de junho aos acionistas registrados até 18 de maio de 2026.

A empresa afirmou ainda que o piso anual de dividendos de US$ 1,05 bilhão previsto para 2026 segue sustentado pela forte geração de fluxo de caixa livre, cobertura de contratos de longo prazo e solidez do balanço financeiro.