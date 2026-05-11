Emirados Árabes Unidos participam de evento de investimentos nos EUA

WASHINGTON, 11 de maio de 2026 (WAM) -- Uma delegação do Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos participou da SelectUSA Investment Summit 2026, em Washington.

Liderada pelo subsecretário do ministério, Mohammad Abdulrahman Alhawi, a delegação se reuniu com parceiros, investidores e representantes do setor econômico dos Estados Unidos para fortalecer o diálogo bilateral sobre investimentos, ampliar relações entre os setores público e privado, conectar capital americano a oportunidades nos Emirados e avançar em parcerias alinhadas às prioridades nacionais de investimento. As áreas prioritárias incluem tecnologia e inteligência artificial, energia limpa, manufatura avançada, ciências da vida e saúde, serviços financeiros e infraestrutura.

A participação do ministério reflete a profundidade da relação de investimentos entre Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, sustentada por uma estrutura bilateral de investimentos de US$ 1,4 trilhão ao longo de dez anos. O relacionamento também é reforçado pelos fluxos de capital já existentes, incluindo mais de US$ 35 bilhões em investimentos emiradenses nos Estados Unidos e mais de US$ 5 bilhões em investimentos americanos nos Emirados.

“O relacionamento de investimentos entre Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos é uma de nossas parcerias estratégicas mais importantes”, afirmou Alhawi.

Segundo o subsecretário, a participação no evento representou uma oportunidade de transformar a ambição em ações concretas, por meio do diálogo direto com investidores americanos nos setores de tecnologia e inteligência artificial, energia limpa, indústria avançada e ciências da vida, além de reforçar a posição dos Emirados como principal porta de entrada para capital americano em busca de expansão global.

O ministério destacou que a participação na SelectUSA 2026 reforça o compromisso dos Emirados de transformar a estrutura bilateral de investimentos em resultados concretos, incluindo fluxos de capital, parcerias estratégicas e cooperação econômica de longo prazo.

A pasta acrescentou que o engajamento contínuo com investidores e instituições americanas permanece central para acelerar a diversificação econômica dos Emirados e atrair capital transformador, enquanto o país amplia sua posição como um dos destinos de investimento mais dinâmicos do mundo.