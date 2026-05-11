Emirados Árabes Unidos participam de sessão do comitê de proteção ambiental marítima da IMO em Londres

LONDRES, 11 de maio de 2026 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério da Energia e Infraestrutura, participaram da 84ª sessão do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC 84, na sigla em inglês), organizada pela Organização Marítima Internacional (IMO) em Londres.

A participação ocorreu no âmbito do compromisso contínuo do país com os esforços internacionais voltados à proteção do meio ambiente marinho e ao fortalecimento da sustentabilidade do setor de transporte marítimo.

Durante a reunião, várias propostas apresentadas pelos Emirados foram aprovadas com apoio da maioria dos Estados-membros. Entre elas, destacou-se a resolução sobre medidas para proteger o meio ambiente marinho no mar Arábico, no mar de Omã e na região do Golfo, especialmente no estreito de Hormuz e em áreas próximas, contribuindo para reforçar a segurança marítima na região.

Segundo o ministério, a participação dos Emirados reflete o papel do país no apoio à cooperação internacional e no avanço de um sistema de transporte marítimo sustentável, em linha com a visão estratégica emiradense de proteção ambiental e neutralidade climática.