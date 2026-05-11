Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista contra cargueiro sul-coreano no estreito de Hormuz

ABU DHABI, 11 de maio de 2026 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais fortes o ataque terrorista com drone no estreito de Hormuz contra um cargueiro operado por uma empresa sul-coreana, que provocou um incêndio a bordo da embarcação sem deixar feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque representa grave ameaça à segurança da navegação internacional e constitui uma escalada perigosa destinada a comprometer a estabilidade de rotas marítimas estratégicas.

Os Emirados expressaram solidariedade à Coreia do Sul e apoio total a todas as medidas destinadas a proteger a segurança de suas embarcações e interesses.

O ministério ressaltou que o ataque representa violação flagrante da resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou a obstrução de rotas marítimas internacionais.

A pasta também enfatizou que atacar navios comerciais e usar o estreito de Hormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem constitui ato de pirataria e ameaça direta à estabilidade da região, de seus povos e da segurança energética global.