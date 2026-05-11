Presidentes dos Emirados e da Ucrânia discutem cooperação e situação regional por telefone

ABU DHABI, 11 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, conversaram por telefone sobre as relações bilaterais, especialmente nos setores econômico e de desenvolvimento, além de formas de ampliar a cooperação no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

A ligação também abordou os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a paz e a segurança regional e internacional, além dos impactos sobre a segurança marítima, o abastecimento de energia e a economia global.

Zelenskyy reiterou a condenação da Ucrânia aos ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil nos Emirados Árabes Unidos, afirmando que eles representam violação da soberania do país e do direito internacional, além de comprometerem a paz e a segurança regional e internacional.

O presidente ucraniano também agradeceu a Mohamed bin Zayed pelos esforços contínuos de mediação dos Emirados entre Ucrânia e Rússia em relação à troca de prisioneiros, destacando o sucesso e a importância humanitária dessas iniciativas.