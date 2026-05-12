Mubadala investe US$ 325 milhões em projeto eólico offshore no Reino Unido

ABU DHABI, 12 de maio de 2026 (WAM) -- A Mubadala Investment Company anunciou nesta terça-feira (12/05) investimento de US$ 325 milhões no projeto Hornsea 3, da Ørsted, que deverá se tornar o maior parque eólico offshore do mundo em capacidade individual. O empreendimento fica na costa de Norfolk, no Reino Unido.

A Mubadala participa do investimento ao lado de um consórcio liderado por fundos administrados pela Apollo, que inclui ainda a USS e a La Caisse.

O investimento ocorre após a aquisição, pelos fundos da Apollo, de participação de 50% na joint venture responsável pelo Hornsea 3. A Ørsted manterá os 50% restantes e continuará liderando o desenvolvimento, a construção e a operação do projeto.

O Hornsea 3 é o terceiro projeto eólico offshore em escala de gigawatts desenvolvido pela Ørsted na zona de Hornsea, no mar do Norte.

Após a conclusão, o projeto deverá alcançar capacidade de 2,9 gigawatts, suficiente para abastecer mais de 3,3 milhões de residências no Reino Unido com energia renovável.

O Reino Unido é o maior mercado de energia eólica offshore fora da China e um dos mais consolidados do mundo, apoiado por ambiente regulatório estável e compromisso de longo prazo com políticas para o setor.

O país estabeleceu meta de alcançar até 50 gigawatts de capacidade de energia eólica offshore até 2030, como parte do objetivo mais amplo de atingir neutralidade de carbono. A estratégia é sustentada pelo aumento da demanda por eletricidade, que deve mais que dobrar até 2060 devido às mudanças estruturais nos setores de transporte, aquecimento e infraestrutura digital.

“O Hornsea 3 é um ativo de infraestrutura de grande escala que apoia a expansão da capacidade de geração renovável em um dos mercados de energia eólica offshore mais consolidados do mundo”, afirmou Karim El Jazzar, chefe de infraestrutura para Europa, Oriente Médio e África da Mubadala.

Segundo o executivo, o investimento reflete a estratégia da Mubadala de investir ao lado de parceiros experientes em ativos de infraestrutura de alta qualidade que apoiem a transição energética e gerem valor de longo prazo.

“À medida que a demanda por eletricidade continua crescendo, projetos dessa escala terão papel fundamental na ampliação da capacidade de geração e na transição para um sistema energético mais sustentável”, acrescentou.

O parceiro de infraestrutura da Apollo, Adam Petrie, afirmou que a Mubadala é “uma parceira excepcional” e destacou que a entrada da empresa no consórcio reforça a qualidade e o potencial do Hornsea 3 como ativo estratégico de infraestrutura capaz de fornecer energia renovável confiável para mais de três milhões de residências britânicas.

A transação amplia a parceria entre Mubadala e Apollo e fortalece o portfólio global de investimentos da empresa emiradense em energia renovável.

A Mubadala já investiu anteriormente em plataformas de energia renovável como Tata Power Renewables, Skyborn Renewables, PAG Renewables e Rezolv Energy, apoiando projetos de geração limpa em diferentes regiões do mundo.