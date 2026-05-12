Transações imobiliárias em Sharjah passam de US$ 950 milhões em abril

SHARJAH, 12 de maio de 2026 (WAM) -- O setor imobiliário de Sharjah registrou transações no valor de 3,5 bilhões de dirhams (US$ 953 milhões) em abril de 2026, distribuídas em 15.669 operações em todo o emirado, segundo dados divulgados pelo Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah.

A área total negociada em operações de venda chegou a aproximadamente 1,2 milhão de metros quadrados, refletindo a estabilidade do mercado imobiliário local.

Segundo o relatório, o setor imobiliário de Sharjah mantém um cenário de estabilidade impulsionado por fatores integrados que reforçaram a atratividade do emirado como destino de investimentos. O órgão destacou que políticas governamentais flexíveis e legislação favorável ajudaram a criar ambiente regulatório estável para investimentos de longo prazo.

O departamento acrescentou que grandes projetos de desenvolvimento e a expansão urbana planejada tiveram papel importante para sustentar a atividade do mercado e atrair capital local e estrangeiro.

As transações de escrituras imobiliárias somaram 8.710 operações, equivalentes a 55,6% do total. Os certificados de propriedade registraram 5.291 operações, ou 33,8%.

Os contratos preliminares de venda totalizaram 936 operações, representando 6% do total, enquanto as transações de hipoteca chegaram a 443 operações, equivalentes a 2,8%, com valor total de 651 milhões de dirhams (US$ 177,3 milhões).

As operações de avaliação imobiliária somaram 289 transações, correspondentes a 1,8% do total.

As vendas foram realizadas em 115 áreas de Sharjah, envolvendo imóveis residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. O emirado registrou 1.537 operações de terrenos, além de 790 transações envolvendo unidades subdivididas e 348 relacionadas a terrenos urbanizados.

A maior transação imobiliária de abril ocorreu na “Área Industrial 4”, envolvendo um terreno construído no valor de 30 milhões de dirhams (US$ 8,2 milhões).

Já a região de “Al Majaz 1” registrou a maior operação de hipoteca, envolvendo um terreno avaliado em 153 milhões de dirhams (US$ 41,7 milhões).

O relatório apontou ainda que Sharjah registrou 2.675 operações de venda no mês.

Na cidade de Sharjah, foram registradas 2.004 operações. “Muwaileh Commercial” liderou o número de transações, com 447 operações, seguida por “Mezairah”, com 238; “Rodhat Al Sidr”, com 136; e “Al Sehma”, com 131.

Em valor negociado, “Muwaileh Commercial” também ficou na liderança, com 448,5 milhões de dirhams (US$ 122,1 milhões), seguida por “Al Menhaz”, com 213 milhões de dirhams (US$ 58 milhões); “Al Sajaa Industrial”, com 205,7 milhões de dirhams (US$ 56 milhões); e “Tilal”, com 191,9 milhões de dirhams (US$ 52,2 milhões).

Na Região Central, foram registradas 613 operações de venda, a maioria delas em “Al Belaida”, com 366 transações. A região também registrou o maior valor negociado, de 176,4 milhões de dirhams (US$ 48 milhões).

Na Região Leste, que inclui Khorfakkan, Kalba e Dibba Al Hisn, foram registradas 58 operações de venda. “Al Mudeife” liderou tanto em número de transações quanto em valor negociado, com 20 operações e movimentação de 29,9 milhões de dirhams (US$ 8,1 milhões).