Emirados Árabes Unidos condenam sequestro de petroleiro e reafirmam solidariedade ao Egito

ABU DHABI, 12 de maio de 2026 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos condenaram o sequestro de um petroleiro na costa do Iêmen que transportava marinheiros egípcios e que posteriormente foi levado para águas territoriais da Somália. O país afirmou que atos criminosos desse tipo representam ameaça direta à segurança marítima e à proteção das rotas internacionais de comércio.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou total solidariedade ao Egito e às famílias dos marinheiros sequestrados, além de reafirmarem apoio a todos os esforços voltados para garantir a segurança e a libertação dos tripulantes.

A pasta também destacou a importância de intensificar os esforços internacionais de combate à pirataria e ao crime organizado em corredores marítimos estratégicos.

O ministério ressaltou ainda que a segurança da navegação marítima representa um pilar fundamental da estabilidade econômica global e do comércio internacional.

Nesse contexto, os Emirados reiteraram o apelo por maior cooperação regional e internacional para proteger embarcações comerciais, garantir a segurança de suas tripulações e preservar a estabilidade da navegação marítima.