Ministro das Relações Exteriores dos Emirados condena infiltração de integrantes da Guarda Revolucionária do Irã no Kuwait

ABU DHABI, 12 de maio de 2026 (WAM) -- O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, condenou nos termos mais fortes a infiltração de integrantes da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) na ilha de Bubiyan, no Kuwait, para realizar ações hostis que deixaram um integrante das Forças Armadas kuwaitianas ferido.

O ministro também expressou a solidariedade dos Emirados ao Kuwait e reafirmou apoio total a todas as medidas adotadas pelas autoridades de segurança do país para enfrentar essas ações terroristas.

Abdullah bin Zayed reiterou o apoio dos Emirados a todas as medidas tomadas pelo Kuwait para proteger sua segurança e soberania e preservar a estabilidade e o bem-estar da sociedade. O chanceler emiradense também elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança do país por desmantelarem o plano terrorista e reiterou a rejeição categórica dos Emirados a todas as formas de terrorismo, além de destacar a importância de reforçar a cooperação regional e internacional para enfrentar ameaças desse tipo.

Ao final, o ministro afirmou que a segurança do Kuwait é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos países árabes do Golfo, além de reafirmar apoio total a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança, estabilidade e conquistas nacionais.