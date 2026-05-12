Presidente da Síria discute parcerias com ministro dos Emirados para apoiar recuperação econômica

DAMASCO, 12 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente da Síria, Ahmad Al Sharaa, recebeu nesta terça-feira (12/05) o ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, no Palácio do Povo, em Damasco, durante visita oficial ao país.

Al Zeyoudi liderou delegação emiradense formada pela ministra de Estado do Ministério das Relações Exteriores, Noura bint Mohammed Al Kaabi; pelo presidente da Autoridade Geral para Assuntos Islâmicos, Doações e Zakat, Omar Habtoor Al Darei; pelo fundador da Emaar Properties e da Eagle Hills, Mohamed Alabbar; além de autoridades, empresários e representantes de empresas dos Emirados.

O ministro transmitiu ao líder sírio os cumprimentos do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além de votos de prosperidade e desenvolvimento para a Síria.

Al Sharaa pediu que Al Zeyoudi transmitisse seus cumprimentos à liderança emiradense e expressou votos de progresso e prosperidade para os Emirados Árabes Unidos. O presidente sírio destacou as relações fraternas históricas entre os dois países, suas lideranças e seus povos, além do compromisso compartilhado com o avanço do desenvolvimento sustentável.

Na presença de Noura Al Kaabi, Omar Al Darei, Mohamed Alabbar e do embaixador dos Emirados na Síria, Hamad Rashid Al Habsi, os dois lados discutiram formas de ampliar a cooperação nas áreas de comércio e investimento. Durante o encontro, Al Zeyoudi reafirmou o apoio dos Emirados aos esforços de recuperação econômica da Síria.

Refletindo o compromisso dos Emirados de ampliar parcerias econômicas com a Síria, a delegação liderada por Al Zeyoudi reuniu mais de 140 participantes, entre autoridades, empresários e representantes de empresas dos setores de comércio, investimento, infraestrutura, energia, tecnologia, agricultura e transporte.

Al Zeyoudi realizou reuniões bilaterais com o ministro da Economia e Indústria da Síria, Mohammad Nidal Al Sha'ar; o presidente da Autoridade de Investimentos da Síria, Talal Mahmoud Al Hilali; o ministro dos Transportes, Ya'rab Suleiman Badr; o ministro da Agricultura, Basel Al Sweidan; o ministro da Energia, Mohammad Al Bashir; e o ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, Abdel Salam Haikal.

Os encontros discutiram oportunidades de cooperação estratégica em setores prioritários e formas de criar roteiro para fortalecer a parceria econômica, com base no avanço recente do comércio bilateral.

O comércio bilateral não petrolífero entre os dois países alcançou aproximadamente US$ 1,4 bilhão em 2025, alta recorde de 132,4% em relação ao ano anterior.

Para Al Zeyoudi, o crescimento reflete a confiança mútua e a determinação compartilhada de construir parceria econômica mais integrada e próspera.

O ministro afirmou que a visita representa o compromisso contínuo dos Emirados em apoiar a recuperação econômica e o desenvolvimento da Síria. Ressaltou ainda que o crescimento do comércio não petrolífero entre Emirados e Síria demonstra perspectivas promissoras para elevar os fluxos comerciais a novos patamares.

“Esse salto qualitativo no comércio bilateral reflete a força do compromisso e da visão compartilhada entre os dois países e confirma as oportunidades promissoras para ampliar a cooperação comercial e de investimentos na próxima fase”, afirmou.

O ministro acrescentou que os fundamentos da futura parceria econômica entre os dois países são “excepcionais em todos os sentidos”.

“Hoje, temos oportunidade promissora de maximizar os benefícios das capacidades disponíveis, trocar experiências e histórias de sucesso, facilitar maiores fluxos de investimentos e comércio e lançar novos projetos e iniciativas conjuntas que gerem ganhos econômicos sustentáveis para os dois países”, disse.

Durante a visita, Al Zeyoudi e a delegação de empresários e representantes de empresas emiradenses participaram do primeiro Fórum Empresarial Emirados-Síria, com presença de ministros sírios, autoridades e líderes empresariais.

O fórum discutiu oportunidades de comércio e investimento e mecanismos para fortalecer parcerias comerciais de longo prazo, estabelecendo bases para renovação das relações econômicas estratégicas entre os dois países.