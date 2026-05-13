Presidente dos Emirados Árabes Unidos e príncipe herdeiro da Arábia Saudita discutem relações e situação regional

ABU DHABI, 13 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Durante a conversa, os dois discutiram as relações fraternas entre os países e diferentes aspectos da cooperação e coordenação bilateral.

As autoridades também analisaram os desdobramentos regionais e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional, além dos esforços em andamento para lidar com a situação.