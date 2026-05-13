Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Kuwait discutem situação regional

ABU DHABI, 13 de maio de 2026 (WAM) -- O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o homólogo do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Durante a ligação, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos regionais e condenaram com veemência a infiltração de integrantes da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) na ilha de Bubiyan, no Kuwait, para realizar ações hostis que deixaram um integrante das Forças Armadas do Kuwait ferido.

Abdullah bin Zayed reafirmou a total solidariedade dos Emirados ao Kuwait e o apoio às medidas adotadas pelas autoridades de segurança do país para enfrentar essas ações terroristas. O ministro destacou ainda que a segurança do Kuwait é inseparável da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos países do Golfo.

O chanceler emiradense também elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança por frustrarem o plano terrorista e reiterou o apoio dos Emirados a todas as medidas adotadas pelo Kuwait para proteger sua segurança, soberania e conquistas nacionais.

Abdullah bin Zayed e Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ressaltaram a importância da coordenação regional e internacional para enfrentar ameaças desse tipo e estabelecer segurança e estabilidade duradouras na região.