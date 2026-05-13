Mansour bin Zayed preside reunião do Conselho Ministerial para Inteligência Artificial e Desenvolvimento

ABU DHABI, 13 de maio de 2026 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, presidiu a reunião do Conselho Ministerial para Inteligência Artificial e Desenvolvimento, em Abu Dhabi.

Durante a reunião, o conselho analisou o nível de preparação dos ministérios e entidades federais para adotar modelos de inteligência artificial agêntica em suas operações.

A pauta do encontro incluiu a discussão do plano de ação para implementar o projeto de inteligência artificial agêntica em todo o governo federal, além da análise de diversos modelos de IA já utilizados pela administração pública.

O conselho também avaliou propostas de políticas governamentais destinadas a incentivar a adoção de soluções de inteligência artificial e aprimorar as competências dos funcionários federais, em linha com as melhores práticas e padrões internacionais.

Na área de assuntos governamentais, o conselho discutiu propostas de legislação federal relacionadas aos setores de saúde, economia, sistema bancário e tributação.

O grupo também analisou recomendações do Conselho Nacional Federal sobre a política do governo voltada à qualidade de vida dos profissionais do setor educacional e seus impactos nos resultados da educação nos Emirados Árabes Unidos, além de debater outros programas e planos em diferentes setores.