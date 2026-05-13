Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe príncipe herdeiro de Ajman

ABU DHABI, 13 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi.

Os xeiques trocaram cumprimentos e conversas cordiais com outras autoridades e convidados, além de discutirem diversos temas nacionais relacionados ao país e à população. Eles também expressaram votos de continuidade da segurança, prosperidade e progresso dos Emirados Árabes Unidos.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho Nacional Federal, Saqr Ghobash; o xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; o presidente da Fundação Zayed para o Bem, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de outros xeiques, autoridades e cidadãos participaram do encontro.