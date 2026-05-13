Ministro da Economia inspeciona Mercado do Ouro de Dubai para monitorar cumprimento de normas contra lavagem de dinheiro

ABU DHABI, 13 de maio de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, realizou uma visita de inspeção ao Mercado do Ouro de Dubai para avaliar o cumprimento, por parte dos comerciantes, das normas que regulam o setor, especialmente as relacionadas aos sistemas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT, na sigla em inglês) e ao financiamento da proliferação de armas (CPF).

O setor de ouro é classificado entre as Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas (DNFBPs) supervisionadas pelo ministério, o que exige elevados níveis de conformidade em todas as operações do mercado.

Bin Touq afirmou que os Emirados Árabes Unidos, sob orientação da liderança do país, avançaram significativamente no desenvolvimento de uma estrutura legislativa e regulatória abrangente para o comércio de ouro. Segundo ele, os esforços estão alinhados à Avaliação Nacional de Riscos (NRA) para o setor e aos padrões internacionais definidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), fortalecendo a reputação global da economia nacional.

O ministro acrescentou que o país implementou uma série de medidas regulatórias avançadas, entre elas o lançamento de uma política federal abrangente para o setor de ouro, a introdução do padrão UAE Good Delivery Standard for Gold e a criação do Comitê do Mercado de Ouro dos Emirados. Também foram estabelecidos um banco de dados para empresas e comerciantes individuais, uma plataforma federal de comércio de ouro e normas de diligência devida para o fornecimento responsável do metal.

Durante a visita, Bin Touq conversou com diversos comerciantes sobre os níveis de conformidade e a aplicação prática das normas em vigor. O ministro discutiu os principais desafios operacionais enfrentados pelo setor e avaliou formas de aumentar a eficiência dos procedimentos, ampliar a transparência e garantir o cumprimento dos padrões aprovados. As medidas buscam fortalecer a estabilidade do mercado e ampliar sua competitividade.

“Continuamos intensificando os esforços nacionais e unificando o trabalho entre diferentes equipes e partes interessadas para enfrentar todos os desafios operacionais enfrentados pelos comerciantes. Essas iniciativas aumentam a eficiência e a resiliência do ecossistema nacional e apoiam a sustentabilidade da conformidade com os padrões internacionais relevantes”, afirmou.

O ministro da Economia e Turismo também se reuniu com representantes do Dubai Gold and Jewellery Group e de grandes empresas dos setores de ouro, metais preciosos e pedras preciosas. Os encontros abordaram o fortalecimento da cooperação para apoiar o cumprimento das legislações e políticas de combate à lavagem de dinheiro, além de analisar contribuições do setor privado para aprimorar o funcionamento do mercado de ouro e joias.

Durante a reunião, Bin Touq declarou: “Os Emirados Árabes Unidos continuam reforçando sua posição como o segundo maior centro global de comércio de ouro, apoiados por ampla confiança e reconhecimento, além de elevados níveis de competitividade econômica neste setor em escala internacional.” O ministro destacou que o setor de ouro, metais preciosos e pedras preciosas do país reúne atualmente 6.213 empresas e 53 refinarias de ouro licenciadas.

O Ministério da Economia e Turismo afirmou que segue comprometido em oferecer suporte técnico às empresas que atuam no comércio de ouro e pedras preciosas, incluindo treinamento de profissionais responsáveis pela implementação de políticas alinhadas às melhores práticas internacionais.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos principais polos globais do comércio de ouro. O valor total negociado nos mercados do país alcançou cerca de 683 bilhões de dirhams (US$ 186 bilhões) em 2024, refletindo a dimensão do setor e sua crescente importância econômica.

O país também continua fortalecendo sua posição em atividades econômicas relacionadas ao ouro, joias e metais preciosos, aproveitando sua localização estratégica, infraestrutura avançada e rede logística internacional conectada aos mercados globais. O processo é apoiado por políticas integradas alinhadas às melhores práticas internacionais para regulamentar e desenvolver o setor, além de incentivar atividades de manufatura, financiamento, tecnologia e inovação financeira ligadas aos metais preciosos, consolidando os Emirados Árabes Unidos como um porto seguro e um destino global confiável neste segmento.