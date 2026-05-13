Presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir do Qatar discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 13 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante a conversa, os líderes discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diferentes setores em apoio às prioridades de desenvolvimento de ambas as nações.

Os dois lados também trocaram opiniões sobre os mais recentes desdobramentos regionais e suas implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Os líderes reafirmaram ainda o compromisso de manter coordenação e consultas contínuas sobre temas de interesse comum.