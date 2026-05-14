Emirados Árabes Unidos negam visita de premiê de Israel e de delegação militar israelense

ABU DHABI, 14 de maio de 2026 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos negaram relatos que circulam sobre uma suposta visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao país ou sobre a recepção de qualquer delegação militar israelense.

Em comunicado, o governo dos Emirados reafirmou que as relações com Israel são públicas e conduzidas no âmbito dos Acordos de Abraão, oficialmente anunciados e amplamente conhecidos, e não baseadas em entendimentos secretos ou não oficiais.

Os Emirados acrescentaram que alegações sobre visitas não anunciadas ou acordos não divulgados são totalmente infundadas, a menos que sejam oficialmente anunciadas pelas autoridades competentes dos Emirados Árabes Unidos.

O governo também pediu que veículos de comunicação atuem com precisão e profissionalismo e evitem divulgar informações não verificadas ou promover narrativas políticas enganosas.