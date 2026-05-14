Ouro sobe com alta do petróleo e enfraquecimento do dólar

LONDRES/GENEBRA, 14 de maio de 2026 (WAM) — O ouro subiu nesta quinta-feira (14/05), impulsionado pela queda do dólar americano, enquanto os contratos futuros do petróleo registraram ganhos modestos após a forte desvalorização da sessão anterior.

No mercado à vista, o ouro avançava 0,3%, para US$ 4.692 por onça no momento da publicação. Já os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em junho permaneciam estáveis em US$ 4.706,90.

O desempenho dos demais metais preciosos foi misto. A platina subiu 0,7%, para US$ 2.151,38, e o paládio avançou 0,4%, para US$ 1.506,19. A prata, por outro lado, recuou 0,4%, para US$ 87,64 por onça.

No mercado de energia, os contratos futuros do petróleo Brent avançaram 13 centavos, ou 0,12%, para US$ 105,76 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subia 12 centavos, para US$ 101,14 por barril.

A leve recuperação ocorreu após uma sessão volátil na quarta-feira, quando o Brent caiu mais de US$ 2 e o WTI recuou mais de US$ 1.