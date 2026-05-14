Presidentes dos Emirados e da Síria discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 14 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Síria, Ahmad Al Sharaa, conversaram por telefone sobre as relações entre os países e formas de fortalecer a cooperação, especialmente nos setores de desenvolvimento, economia e investimentos, para apoiar o progresso e a prosperidade das duas nações.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre uma série de temas de interesse comum, especialmente os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional.