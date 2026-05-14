Presidente dos Emirados e premiê de Montenegro discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 14 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajić, que faz uma visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, os dois lados discutiram formas de ampliar a cooperação, especialmente nos setores de economia, comércio, investimentos e energia renovável, em apoio às prioridades de desenvolvimento dos países. As partes reafirmaram o compromisso conjunto de fortalecer as relações bilaterais e expandir a cooperação de maneira a promover prosperidade duradoura para seus povos.

Mohamed bin Zayed e Milojko Spajić também analisaram uma série de desdobramentos regionais e internacionais de interesse comum, especialmente a situação no Oriente Médio e suas graves implicações para a paz e a segurança regional e internacional, além dos impactos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

Spajić reiterou a condenação de Montenegro aos ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil nos Emirados Árabes Unidos, afirmando que as ações violam a soberania e as normas internacionais e comprometem a segurança e a estabilidade regionais.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; e o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de ministros e autoridades, participaram da reunião.