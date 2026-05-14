Abdullah bin Zayed se reúne com vice-primeiro-ministro e secretário de Justiça do Reino Unido

LONDRES, 14 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro e secretário de Justiça do Reino Unido, David Lammy.

Durante o encontro, no contexto da visita de trabalho de Abdullah bin Zayed a Londres, os dois lados discutiram os desdobramentos na região e as consequências dos ataques terroristas iranianos contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

David Lammy reafirmou a solidariedade do Reino Unido aos Emirados Árabes Unidos e condenou os ataques terroristas iranianos, afirmando que eles representam uma violação clara dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de uma ameaça direta à segurança, à estabilidade e à integridade territorial do país.

Abdullah bin Zayed agradeceu a David Lammy pela posição de apoio do Reino Unido aos Emirados Árabes Unidos. Afirmou também que todos os moradores e visitantes no país estão em segurança.

Os dois lados também discutiram as graves implicações dos ataques terroristas iranianos para a paz e a segurança regional e internacional, além da ameaça direta que representam para a navegação marítima internacional, o abastecimento de energia e a economia global.

Abdullah bin Zayed ressaltou ainda a importância de fortalecer a cooperação internacional para proteger os corredores marítimos e garantir a liberdade do comércio global.

As partes também analisaram a importância de ampliar os esforços internacionais para alcançar uma paz sustentável na região e atender às aspirações dos povos por mais desenvolvimento e prosperidade econômica.

Os dois lados discutiram ainda as relações estratégicas e as formas de ampliar a cooperação entre os países de maneira a atender aos interesses mútuos e promover a prosperidade e o bem-estar de seus povos.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, o ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Reino Unido, Mansoor Abulhoul, participaram da reunião.