Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista contra navio indiano na costa de Omã

ABU DHABI, 14 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes o ataque terrorista contra um navio de bandeira indiana na costa do Sultanato de Omã.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque representa uma grave ameaça à segurança da navegação internacional e uma escalada perigosa com o objetivo de desestabilizar rotas marítimas estratégicas.

Os Emirados expressaram solidariedade à Índia e apoio total a todas as medidas destinadas a proteger a segurança de suas embarcações e interesses.

O ministério destacou que o ataque constitui uma violação flagrante da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou a obstrução de rotas marítimas internacionais.

A pasta acrescentou que ataques contra o transporte marítimo comercial e o uso do Estreito de Ormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem representam atos de pirataria e uma ameaça direta à estabilidade da região, de seus povos e à segurança energética global.