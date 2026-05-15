Centro Nacional de Meteorologia prevê variações de temperatura e tempo com poeira até 19 de maio

ABU DHABI, 14 de maio de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que os Emirados Árabes Unidos terão condições climáticas geralmente estáveis entre esta sexta-feira (15/05) e 19 de maio, com períodos de poeira no ar e oscilações relativas de temperatura. A previsão também indica ventos ativos recorrentes, capazes de provocar poeira e areia em suspensão. As condições do mar devem variar entre agitado e calmo no Golfo Arábico e no Mar de Omã em determinados períodos.

Segundo o centro, o tempo nesta sexta-feira (15/05) será estável em geral, com presença de poeira em alguns momentos durante o dia. Os ventos soprarão de noroeste a sudoeste, com intensidade leve a moderada, podendo ganhar força ocasionalmente e provocar poeira em suspensão. A velocidade variará entre 10 km/h e 25 km/h, com rajadas de até 40 km/h. O mar ficará agitado no Golfo Arábico e moderado a calmo no Mar de Omã.

No sábado (16/05), o tempo seguirá estável em grande parte do país, com aumento de nuvens no leste e leve elevação das temperaturas. Os ventos de noroeste passarão a sudeste, com intensidade leve a moderada e possibilidade de rajadas ocasionais que podem levantar poeira. A velocidade ficará entre 10 km/h e 25 km/h, chegando a 35 km/h. O mar permanecerá calmo tanto no Golfo Arábico quanto no Mar de Omã.

No domingo (17/05), haverá condições de poeira no ar e formação de nuvens no leste do país, além de queda de temperatura nas áreas do oeste. Os ventos de sudeste mudarão para noroeste, com intensidade leve a moderada e períodos de maior intensidade capazes de provocar poeira e areia em suspensão. A velocidade variará entre 10 km/h e 25 km/h, podendo alcançar 40 km/h. O mar ficará moderado a agitado no Golfo Arábico e calmo a moderado no Mar de Omã.

Na segunda-feira (18/05), o tempo será estável em geral, com poeira em alguns períodos e queda de temperatura. Os ventos de noroeste terão intensidade leve a moderada, com rajadas ocasionais que podem levantar poeira. A velocidade ficará entre 10 km/h e 25 km/h, chegando a 40 km/h. O mar ficará de agitado a moderado no Golfo Arábico e de calmo a moderado no Mar de Omã, tornando-se agitado à noite.

Na terça-feira (19/05), o tempo variará entre estável e parcialmente nublado em alguns momentos, com tendência de elevação das temperaturas. Os ventos de noroeste a sudoeste terão intensidade leve a moderada, com rajadas ocasionais, variando entre 10 km/h e 25 km/h e alcançando até 35 km/h. O mar ficará moderado a calmo no Golfo Arábico e no Mar de Omã.