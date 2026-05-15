Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe primeiro-ministro da Índia em visita oficial

ABU DHABI, 15 de maio de 2026 (WAM) — O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou aos Emirados Árabes Unidos para uma visita oficial, onde foi recebido pelo presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Uma cerimônia oficial de recepção foi realizada para Modi, com a execução dos hinos nacionais dos dois países e guarda de honra.

Ao entrar no espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, a aeronave que transportava o primeiro-ministro indiano foi acompanhada por uma formação de aviões militares. O comandante do esquadrão solicitou autorização para escoltar o avião até o aeroporto como gesto de boas-vindas.