Última mediação dos Emirados Árabes Unidos garante troca de 410 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia

ABU DHABI, 15 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o sucesso de uma nova mediação entre Rússia e Ucrânia que resultou na libertação de 205 prisioneiros de cada lado, elevando para 7.101 o número total de pessoas trocadas entre os dois países com mediação emiradense.

O Ministério das Relações Exteriores agradeceu aos dois países pela cooperação com os esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos, afirmando que a iniciativa reflete a confiança e o reconhecimento do papel do país no apoio a iniciativas para resolver a crise.

A pasta destacou que o sucesso da mediação, a 23ª realizada até agora, reflete as relações diferenciadas entre os Emirados Árabes Unidos, a Rússia e a Ucrânia.

O ministério reiterou ainda o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com todos os esforços voltados à busca de uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia e à redução dos impactos humanitários da crise, inclusive sobre refugiados e prisioneiros.