Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Índia discutem fortalecimento da parceria e analisam situação regional

ABU DHABI, 15 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, discutiram oportunidades para fortalecer a cooperação no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países. As conversas ocorreram durante a visita oficial do premiê indiano aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados reafirmaram o compromisso conjunto de ampliar a parceria de desenvolvimento e expandir a cooperação de forma a promover prosperidade duradoura para seus povos.

Mohamed bin Zayed e Narendra Modi analisaram os avanços significativos da cooperação em setores alinhados às prioridades de desenvolvimento dos dois países, especialmente economia, investimentos, energia, espaço, segurança alimentar, tecnologia e inteligência artificial.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre uma série de temas de interesse comum, especialmente os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a paz e a segurança regional e internacional, além dos impactos sobre a segurança marítima, o abastecimento de energia e a economia global.

Modi reiterou a condenação da Índia aos ataques terroristas iranianos contra civis, instalações civis e infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos, afirmando que as ações representam uma violação da soberania e das normas e leis internacionais.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de ministros e autoridades, participaram da reunião.

A delegação que acompanha o primeiro-ministro da Índia, formada por ministros e outras autoridades, também esteve presente.