Emirados Árabes Unidos reafirmam compromisso com proteção da soberania e apoio à segurança e estabilidade regional

ABU DHABI, 16 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram o apoio à segurança e à estabilidade regional em coordenação com parceiros regionais e internacionais, destacando o compromisso do país com a proteção da região e de seus povos diante das consequências dos conflitos.

Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os ataques e ameaças iranianos não provocados contra o país e outras nações da região, que incluíram o lançamento de quase três mil mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones contra território emiradense. Segundo o comunicado, os ataques deixaram mortos e feridos entre civis, além de danos à infraestrutura civil, configurando violação clara da soberania dos Estados e ameaça direta à segurança e à estabilidade regional.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que todas as medidas adotadas pelos Emirados Árabes Unidos ocorreram no âmbito de ações defensivas voltadas à proteção da soberania, da população civil e da infraestrutura estratégica do país, em conformidade com o direito legítimo de preservar a segurança nacional e manter a estabilidade.

A pasta ressaltou ainda que os Emirados Árabes Unidos reservam-se todos os direitos soberanos, legais, diplomáticos e militares para responder a qualquer ameaça ou ato hostil. O ministério acrescentou que tentativas de coerção ou de disseminação de narrativas e alegações maliciosas não afetarão as posições do país nem impedirão a defesa de seus interesses nacionais e de sua soberania e independência decisória.

O ministério destacou também que os Emirados Árabes Unidos seguem em coordenação e consulta permanentes com os países-membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), além de parceiros regionais e internacionais, em apoio à segurança e à estabilidade da região e ao fortalecimento da cooperação conjunta no Golfo.