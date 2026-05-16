Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema de Vladimir Putin

ABU DHABI, 16 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante o qual os dois líderes discutiram diferentes aspectos da cooperação e dos esforços conjuntos para fortalecer a parceria estratégica entre os países.

Durante a ligação, Putin agradeceu a Mohamed bin Zayed pelos contínuos e bem-sucedidos esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos nas trocas de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, destacando a importância da iniciativa e seu impacto humanitário.

Os dois lados também trocaram opiniões sobre uma série de temas regionais e internacionais de interesse comum, especialmente os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves consequências para a paz e a segurança regional e internacional, além dos impactos sobre a liberdade da navegação internacional, a segurança energética e a economia global.