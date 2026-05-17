Autoridades de Abu Dhabi respondem a incêndio provocado por ataque com drone nas proximidades da usina nuclear de Barakah

ABU DHABI, 17 de maio de 2026 (WAM) — As autoridades competentes de Abu Dhabi responderam a um incêndio em um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra, provocado por um ataque com drone. Não houve registro de feridos nem impacto nos níveis de segurança radiológica.

Segundo as autoridades, todas as medidas preventivas necessárias foram adotadas, e novas informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

A Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês) afirmou que o incêndio não afetou a segurança da usina nem a operação dos sistemas essenciais e que todas as unidades seguem funcionando normalmente.

As autoridades pediram ainda que a população busque informações apenas em fontes oficiais e evite divulgar rumores ou informações não verificadas.