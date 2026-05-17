Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 3 drones

ABU DHABI, 17 de maio de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram neste domingo (17/05) três drones que entraram no país pela fronteira oeste.

Segundo o ministério, dois dos drones foram interceptados com sucesso, enquanto o terceiro atingiu um gerador elétrico localizado nas proximidades do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra.

A pasta acrescentou que investigações estão em andamento para determinar a origem dos ataques e afirmou que mais detalhes serão divulgados após a conclusão das apurações.

O Ministério da Defesa reiterou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e combaterá com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, de forma a proteger sua soberania, segurança e estabilidade, além de preservar os interesses e conquistas nacionais.