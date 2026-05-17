Abdullah bin Zayed conversa com diretor-geral da AIEA e condena ataque terrorista que causou incêndio nas proximidades da usina nuclear de Barakah

ABU DHABI, 17 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, durante a qual condenou com veemência o ataque terrorista não provocado que causou um incêndio em um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra, após um ataque com drone. Não houve registro de feridos nem impacto nos níveis de segurança radiológica.

Abdullah bin Zayed afirmou que ataques contra instalações civis e infraestrutura vital configuram violação flagrante do direito internacional, ressaltando o pleno direito dos Emirados Árabes Unidos de responder aos ataques terroristas e adotar todas as medidas necessárias para proteger sua segurança, integridade territorial e cidadãos, em conformidade com o direito internacional.

Os dois lados também discutiram as relações de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a AIEA e formas de ampliá-las em diferentes áreas, em apoio ao uso pacífico da energia nuclear de acordo com os mais elevados padrões internacionais de segurança, proteção e não proliferação.

Abdullah bin Zayed reiterou ainda o compromisso permanente dos Emirados Árabes Unidos de apoiar o papel central desempenhado pela AIEA na promoção da segurança nuclear em nível regional e internacional.