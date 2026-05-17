Abdullah bin Zayed conversa com ministros árabes das Relações Exteriores sobre consequências de ataque terrorista contra perímetro da usina de Barakah

ABU DHABI, 17 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu em telefonemas com ministros das Relações Exteriores de países árabes as consequências do ataque terrorista contra um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra, realizado por um drone que entrou no território do país pela fronteira oeste. O incidente não deixou feridos nem provocou impacto nos níveis de segurança radiológica.

Abdullah bin Zayed conversou por telefone com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi; o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah; o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah; o ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Nasser Bourita; o ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional do Egito, Badr Abdelatty; e o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Os ministros condenaram com veemência o ataque terrorista e afirmaram que ele representa uma escalada perigosa e uma violação clara dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, diante dos graves riscos que pode representar para civis, para o meio ambiente e para a segurança regional e internacional.

Os participantes reafirmaram o direito pleno e legítimo dos Emirados Árabes Unidos de responder aos ataques de forma a garantir a proteção de sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e da segurança de cidadãos, moradores e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as conversas, Abdullah bin Zayed agradeceu a solidariedade demonstrada pelos países árabes aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os moradores e visitantes no país estão em segurança.

As ligações também abordaram formas de fortalecer a cooperação internacional e intensificar os esforços conjuntos para estabelecer uma paz sustentável na região e reforçar a segurança e a estabilidade regional.