Autoridade Nuclear dos Emirados afirma que incêndio em gerador fora do perímetro da usina de Barakah não afetou sua segurança nem a prontidão de seus sistemas básicos

ABU DHABI, 17 de maio de 2026 (WAM) — A Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês) informou que continua monitorando de perto o incidente envolvendo um incêndio em um gerador elétrico localizado nas proximidades do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra, provocado por um ataque com drone.

A autoridade confirmou que o incidente não afetou a segurança da usina nem o funcionamento dos sistemas essenciais.

Segundo a FANR, não houve liberação de material radioativo, os níveis de segurança radiológica permanecem dentro da normalidade e não há risco para a população nem para o meio ambiente. Também não houve registro de feridos.

A entidade mantém coordenação próxima com a operadora da usina e com as autoridades nacionais competentes para verificar todos os aspectos do incidente e confirmar a integridade e a prontidão contínua dos sistemas da instalação.

Como parte de sua supervisão regulatória independente, a FANR avalia o episódio de acordo com os procedimentos nacionais estabelecidos e mantém monitoramento contínuo das condições radiológicas e da situação operacional da usina.

A usina nuclear de Barakah foi projetada, licenciada e opera de acordo com os mais altos padrões internacionais de segurança nuclear e proteção. Múltiplas camadas independentes de proteção foram incorporadas a todos os aspectos do projeto e da operação da instalação para garantir a produção segura de energia limpa em diferentes condições operacionais.

A FANR afirmou ainda que a proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente continua sendo sua principal prioridade. A autoridade acrescentou que seguirá exercendo supervisão regulatória rigorosa e independente para assegurar a operação segura da usina nuclear de Barakah.

A autoridade também orientou a população a buscar informações apenas em fontes oficiais e evitar a divulgação de rumores ou informações não verificadas. Novas atualizações serão divulgadas à medida que mais informações confirmadas estiverem disponíveis.