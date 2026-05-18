Emirados Árabes Unidos condenam ataques com drones contra a Arábia Saudita

ABU DHABI, 17 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os ataques com drones contra a Arábia Saudita, realizados a partir do espaço aéreo do Iraque e interceptados e destruídos após entrarem no território saudita.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques representam uma violação da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país. Os Emirados Árabes Unidos manifestaram total solidariedade à Arábia Saudita e apoio a todas as medidas destinadas a proteger sua segurança e estabilidade.