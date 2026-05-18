Museu Nacional Zayed promove diálogo cultural e inspira futuras gerações

ABU DHABI, 18 de maio de 2026 (WAM) — O Museu Nacional Zayed, museu nacional dos Emirados Árabes Unidos, vem ampliando seu papel como plataforma de diálogo cultural e engajamento comunitário por meio de iniciativas voltadas à acessibilidade, inclusão e aprendizagem.

Por ocasião do Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente em 18 de maio, o museu informou que segue destacando a história, a identidade e os valores do país desde sua inauguração, em dezembro de 2025, inspirado no legado e na visão do fundador do país, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

A acessibilidade está integrada aos percursos, espaços digitais e galerias do museu, com experiências multissensoriais que combinam som, tato e aromas a elementos visuais para proporcionar uma experiência interativa aos visitantes. Os percursos acessíveis se estendem por todas as galerias, apoiados por recursos táteis e guias em áudio sempre que possível, além de guias sensoriais e uma sala silenciosa.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), a diretora de Aprendizagem e Engajamento Público do Museu Nacional Zayed, Nassra Al Buainain, afirmou que a instituição busca garantir que todos os visitantes se sintam parte da experiência cultural, independentemente de origem, habilidades ou necessidades.

Segundo ela, a abordagem do museu em relação à acessibilidade vai além de aspectos técnicos ou de serviços, ao criar um ambiente acolhedor que permite aos visitantes interagir com histórias, coleções e experiências culturais de forma inclusiva e inspiradora.

O museu também promove programas voltados à comunidade, entre eles o “Quiet Morning”, que permite às famílias explorar o espaço em um ambiente calmo e acolhedor, além de visitas guiadas em língua de sinais conduzidas por especialistas surdos em experiência museológica, para ampliar a inclusão de pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Outra iniciativa, “Al Dhuha Hour: Traditional Tassels”, oferece um programa dedicado a idosos, incluindo pessoas com demência e seus cuidadores, combinando visitas guiadas e oficinas práticas.

Além do espaço físico do museu, o Museu Nacional Zayed ampliou suas ações de alcance comunitário por meio da iniciativa “From Museum to Community”, realizada em todos os emirados em parceria com entidades locais para levar experiências culturais inclusivas e sessões de diálogo a comunidades de todo o país.

O museu conta a história dos Emirados Árabes Unidos desde os tempos antigos até a atualidade, destacando o patrimônio cultural do país, a trajetória da União e os valores defendidos pelo xeique Zayed nas áreas de educação, tolerância, ação humanitária e sustentabilidade.

Projetado no formato de asas de falcão, em referência à tradição da falcoaria nos Emirados Árabes Unidos, o museu combina arquitetura moderna, sustentabilidade e simbolismo cultural, consolidando-se como um dos principais marcos culturais do país.