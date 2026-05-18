Abdullah bin Zayed discute relações estratégicas e situação regional com chanceler britânica

LONDRES, 18 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com a secretária de Estado para Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido e Irlanda do Norte, Yvette Cooper.

O encontro ocorreu durante a visita de trabalho de Abdullah bin Zayed a Londres. Os dois lados analisaram os desdobramentos na região e as consequências dos ataques terroristas iranianos não provocados contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

As partes discutiram as graves implicações dos ataques para a paz e a segurança regional, além dos riscos que representam para a navegação marítima internacional e para a estabilidade dos mercados globais de energia.

Os dois lados também discutiram a importância de intensificar a coordenação e a cooperação internacional para proteger corredores marítimos estratégicos e reforçar a segurança do comércio global.

As conversas abordaram ainda o ataque terrorista que provocou um incêndio em um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra, após um ataque com drone, sem causar feridos nem impactos nos níveis de segurança radiológica.

Yvette Cooper reafirmou a solidariedade do Reino Unido aos Emirados Árabes Unidos e condenou os ataques terroristas, classificando-os como uma violação flagrante do direito internacional e uma ameaça à segurança e à estabilidade da região.

Abdullah bin Zayed agradeceu o apoio do Reino Unido aos Emirados Árabes Unidos e destacou a profundidade das relações históricas e estratégicas entre os países e o fortalecimento contínuo da cooperação em diferentes áreas.

Os dois ministros também discutiram formas de ampliar a cooperação regional e internacional para reforçar a segurança e a estabilidade na região.

Abdullah bin Zayed e Yvette Cooper analisaram ainda as relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido e formas de ampliar a cooperação bilateral em diversos setores, em apoio aos interesses mútuos e à prosperidade dos dois povos.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, o ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Reino Unido, Mansoor Abulhoul, participaram da reunião.